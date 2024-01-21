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Сегодня, 09:31

Агент: «Спартак» спрашивал про Мухику, но это не интерес. Они сделали запрос по нему»

Алина Савинова
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Кристиан Вайн, агент нападающего «Ароки» Рафы Мухики, прокомментировал информацию о том, что футболист попал в сферу интересов «Спартака».

«Спартак» спрашивал про Мухику, но это не интерес. Игрок не является первостепенным интересом российского клуба. Да, они сделали запрос по игроку, но клубы могут делать запросы на миллион футболистов. Не стоит переживать, потому что вряд ли что-то случится», — цитирует Вайна Sport24.

20 января журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 25-летний испанец является креатурой нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

Мухика выступает за «Ароку» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за португальский клуб 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал две голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613808-agent-spartak-sprashival-pro-mukhiku-no-eto-ne-interes-oni-sdelali-zapros-po-igroku
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ФК Спартак (Москва)
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