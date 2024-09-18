Агент Мурило подтвердил, что многие российские клубы интересуются защитником

Тьяго Фрейтас, представитель защитника «Палмейраса» Мурило, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и ЦСКА.

«Возможно, что ЦСКА и «Зенит» заинтересованы в Мурило. Многие клубы в Европе интересуются им, особенно в России. Но никто из этих клубов пока не связывался с нами», — цитирует Фрейтаса Sport24.

Мурило с июня 2019 по конец 2022 года выступал в России за «Локомотив». Он провел 71 матч за железнодорожников, в которых отметился 5 голами и одной результативной передачей.

Контракт 27-летнего защитника с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря 2027 года.