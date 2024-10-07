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Сегодня, 11:25

Агент Тикнизяна — о новом контракте с «Локомотивом»: «Наир — важный игрок для всех»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах по новому контракту игрока.

«Переговоры по контракту? Пока без комментариев. Добавить мне нечего, Наир — важный игрок для всех», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт 25-летнего Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Тикнизян принял участие в 16 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)

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