Агент нападающего «Ахмата» Гбамбле рассказал о сроках восстановления футболиста

Агент нападающего «Ахмата» Нене Джуниора Гбамбле Дмитрий Селюк рассказал «СЭ» о травме своего клиента и сроках его восстановления.

«Он получил травму за несколько дней до возобновления чемпионата. Это не серьезная травма, максимум одну-две недели его не будет. У него был небольшой дискомфорт на сборах, но продолжал тренироваться, трудился. К сожалению, получил небольшую травму. Надеялся, что сегодня дебютирует за «Ахмат» в РПЛ», — сказал Селюк «СЭ».

Нене Джуниора Гбамбле перешел в «Ахмат» этой зимой в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро. «Ахмат» после 18-и туров занимает шестое место, набрав 29 очков.