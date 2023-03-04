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Агент нападающего «Ахмата» Гбамбле рассказал о сроках восстановления футболиста

Константин Белов
Корреспондент
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Агент нападающего «Ахмата» Нене Джуниора Гбамбле Дмитрий Селюк рассказал «СЭ» о травме своего клиента и сроках его восстановления.

«Он получил травму за несколько дней до возобновления чемпионата. Это не серьезная травма, максимум одну-две недели его не будет. У него был небольшой дискомфорт на сборах, но продолжал тренироваться, трудился. К сожалению, получил небольшую травму. Надеялся, что сегодня дебютирует за «Ахмат» в РПЛ», — сказал Селюк «СЭ».

Нене Джуниора Гбамбле перешел в «Ахмат» этой зимой в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро. «Ахмат» после 18-и туров занимает шестое место, набрав 29 очков.

ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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