Агент Селюк: «Предложения по Конате есть из разных стран. Думаю, этот сезон он закончит в «Ахмате»

Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал о будущем форварда.

«Предложения по Конате есть из разных стран, поступают ежедневно, но он продолжит с «Ахматом», полетит на сборы в Турцию, — цитирует «РБ Спорт» Селюка. — Думаю, этот сезон он закончит в «Ахмате». Клуб решит, когда ему правильно уйти и за сколько. Мы пока никакие предложения не рассматриваем. Ему нравится выступать за «Ахмат», к лету может быть какое-то решение».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Контракт 25-летнего футболиста из Буркина-Фасо действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.