Агент нападающего «Ахмата» Конате сообщил, что игрок скоро может получить российское гражданство

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может в ближайшее время стать гражданином России.

«Если есть российский паспорт, то гражданин России не имеет права разорвать контракт или приостановить его. Поэтому для клубов, конечно, лучше, чтобы иностранец был россиянином. Но мне странно, что условный Гарре собирается получить паспорт. Это ведь происходит после того, когда ты пять лет прожил в стране. А он только подписал контракт. Это ведь нарушение! Гражданство не нужно просто раздавать кому ни попадя, нужно выполнять определённые процедуры.

А вот моему Конате сам бог велел получить паспорт. У него жена русская, ребенок — тоже. Он говорит по-русски, живёт больше пяти лет здесь. У него пока еще нет российского паспорта, но, думаю, что в ближайшее время появится. А эти? Они же вообще по-русски не говорят. Как им вообще дают паспорта? Паспорта они получают, деньги получают большие, а вот играют всё хуже и хуже. Уже «Динамо» и ЦСКА проиграли», — цитирует Metaratings.ru Селюка.

В этом сезоне Конате забил 9 голов в 20 матчах за «Ахмат» во всех турнирах.