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Сегодня, 16:59

Селюк о будущем Конате в «Ахмате»: «Скорее всего, по окончании сезона он уйдет в заграничный клуб»

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Агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» заявил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может уйти из клуба летом.

«Раньше «Локомотив» интересовался Конате, но клуб запросил много денег, поэтому не сложилось. Сейчас вопрос с «Локомотивом», по всей вероятности, отпал. Ситуация такова, что у Мохамеда через 4,5 месяца заканчивается контракт с «Ахматом». И до Нового года был клуб, который был готов заплатить «Ахмату» значительную сумму денег.
Но грозненский клуб пришел к выводу, что Конате доиграет сезон и поможет команде, а потом уже, скорее всего, перейдет в заграничный клуб. Подпишет контракт, как свободный агент. Пока не могу назвать клубы, которые готовы подписать Конате, но они есть. Сейчас Мохамед в хорошей форме, показывает результат на Кубке Африки», — сказал Селюк корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 26-летний форвард из Буркина-Фасо забил 7 голов в 22 матчах за грозненскую команду во всех турнирах.

«Ахмат» после 18 туров чемпионата России-2023/24 идет на 13-м месте в турнирной таблице с 17 очками.

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