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Сегодня, 16:24

Агент: «Есть вероятность, что Али Соу вернется в «Ростов». Он очень любит этот клуб»

Мария Гусева
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Футбольный агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы нападающего Али Соу, который в июле приостановил контракт с «Ростовом», высказался о будущем игрока.

«Есть вероятность, что Али вернется в «Ростов». Он очень любит этот клуб. Но до лета еще много времени. Мы пока не приняли никакого решения», — цитирует Sport24 Соррентино.

28-летний форвард летом 2022 года приостановил контракт с «Ростовом» и до конца сезона перешел на правах аренды в «Анкарагюджю». Контракт гамбийского форварда с «Ростовом» действует до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Соу провел за «Анкарагюджю» 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Али Соу
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