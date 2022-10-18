Агент Азмуна: «Никто из «Динамо» со мной не связывался»

Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, опроверг информацию об интересе московского «Динамо» к своему клиенту.

«Впервые об этом слышу. Никто из «Динамо» со мной по Азмуну не связывался», — приводит слова агента «РБ Спорт».

27-летний иранец перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В России он также играл за «Рубин» и «Ростов». Контракт нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 11 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами во всех турнирах.