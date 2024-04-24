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Сегодня, 18:59

Агент Тюкавина: «Костя ни на кого не обращает внимания. Итоги подведем, когда закончится сезон»

Агент Тюкавина оценил форму футболиста «Динамо»
Зарина Халимхонова
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Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» оценил текущую форму футболиста.

«Костя вышел на первое место по системе гол+пас, для нападающего — это нормальное явление. Самое главное — выиграла команда. Костя играет в футбол, ни на кого не обращает внимания. Он нормально проводит сезон. Еще впереди несколько игр. Итоги подведем, когда закончится сезон», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» с 44 очками сохраняет третье место в РПЛ. Команда одержала третью победу подряд во всех турнирах. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре московская команда дома сыграет против «Зенита». Оренбуржцы отправятся в гости к «Ростову».

ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Константин Тюкавин
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