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Сегодня, 14:30

Агент Тюкавина: «Все спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист не планирует покидать московский клуб.

«С Костей все отлично, отдыхает, рыбу ловит в отпуске. Все спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться. Он парень настырный, весной намерен проявиться себя. Свои семь голов он уже забил. Думаю, весной увеличит счет своим голам», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Тюкавин сыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

В декабре 2022 года форвард занял второе место в голосовании на премию «Первая пятерка», уступив лишь полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-zimoj-nikuda-dergat-sya-ne-sobiraemsya/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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