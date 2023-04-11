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Сегодня, 13:55

Агент Тюкавина: «Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Локомотива» к футболисту.

«У нас действующий контракт с «Динамо». Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было. Если какой-то клуб хочет осуществить трансфер, он должен отправить запрос в «Динамо», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Константин Тюкавин
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