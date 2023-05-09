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Сегодня, 19:07

Агент Писарского: «Предупреждал, что переход в «Крылья Советов» будет большой ошибкой»

Агент Писарского назвал переход форварда в «Крылья Советов» ошибкой
Руслан Минаев
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Виктор Панченко — агент форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского заявил, что переход игрока в самарский клуб был большой ошибкой. Панченко добавил, что предупреждал об этом игрока.

«Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой, — цитирует Панченко «РБ Спорт». — Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть».

27-летний нападающий перешел в «Крылья» 5 января 2023 года. По данным портала Tranfermarkt самарцы заплатили «Оренбургу» 1,35 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Писарского 20 голов и 3 передачи в 33 матчах.

После перехода в «Крылья Советов» нападающий провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его безголевая серия в РПЛ длится 9 матчей.

Источник: РБ Спорт
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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