Агент Педриньо: «У нас нет предложений из РПЛ или других чемпионатов»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Педриньо, высказался о будущем игрока.

«Сейчас никто не проявляет интерес к Педриньо, — цитирует Sport24 агента. — У нас нет предложений ни от клубов РПЛ, ни от клубов из других чемпионатов. Пока непонятно, где футболист будет выступать в следующем сезоне».

«Локомотив» в январе отдал 23-летнего бразильского футболиста в аренду в «Сан-Паулу», но клуб расторг соглашение в конце апреля из-за обвинения игрока в домашнем насилии.