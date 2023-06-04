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Сегодня, 18:49

Агент Педриньо: «У нас нет предложений из РПЛ или других чемпионатов»

Мария Гусева
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Педриньо, высказался о будущем игрока.

«Сейчас никто не проявляет интерес к Педриньо, — цитирует Sport24 агента. — У нас нет предложений ни от клубов РПЛ, ни от клубов из других чемпионатов. Пока непонятно, где футболист будет выступать в следующем сезоне».

«Локомотив» в январе отдал 23-летнего бразильского футболиста в аренду в «Сан-Паулу», но клуб расторг соглашение в конце апреля из-за обвинения игрока в домашнем насилии.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
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