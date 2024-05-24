Агент нападающего «Локомотива» Раконьяца сообщил, что ищет для него новый клуб

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего в нынешнем сезоне на правах аренды в сербском клубе ТСК, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем игрока.

«Мы ищем новый клуб для Раконьяца, ищем варианты. Вероятно, это будет новая аренда», — сказал Глушевич «СЭ».

24-летний Раконьянц в текущем сезоне провел 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в 1,2 миллиона евро. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.