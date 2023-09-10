Агент нападающего «Маккаби» Пьерро отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» к игроку

Лорен Дежапо, агент нападающего «Маккаби» (Хайфа) Францди Пьерро отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» к футболисту.

Ранее издание Ynet.co.il заявило, что московский клуб предложил 2,5 миллиона евро за 28-летнего гаитянина.

«Игрок останется в «Маккаби». На данный момент было бы неразумно переходить куда-либо», — приводит sport5.co.il слова Дежапо.

Пьерро выступает за «Маккаби» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

(Эли Швидлер)