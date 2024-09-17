Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:48

Агент форварда «Оренбурга» Сахархизана: «Саид отлично играет, он может стать лучшим бомбардиром в РПЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Амир Саадати, агент нападающего «Оренбурга» Саида Сахархизана поделился мнением об игре своего клиента.

Футболист сделал дубль в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

«Я очень рад за Саида, он действительно показывает отличную игру в этом сезоне. Но еще счастливее я буду, когда он станет лучшим бомбардиром по итогам этого сезона в РПЛ. Ему это по силам», — приводит «РБ Спорт» слова Саадати.

Сахархизан перешел в «Оренбург» из «Гол Гохара» в июле 2024 года. 21-летний иранец забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах за российскую команду.

Источник: РБ Спорт

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на Олимпиаде
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
Подозреваемый в покушении на Трампа воспользовался «дырой в системе безопасности»
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Пентагон не счел чем-то необычным появление авиации РФ у границ США
СБУ вызвала губернатора Вологодской области Филимонова к следователю
Сегодня
Вчера
Неделя