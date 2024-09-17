Агент форварда «Оренбурга» Сахархизана: «Саид отлично играет, он может стать лучшим бомбардиром в РПЛ»

Амир Саадати, агент нападающего «Оренбурга» Саида Сахархизана поделился мнением об игре своего клиента.

Футболист сделал дубль в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

«Я очень рад за Саида, он действительно показывает отличную игру в этом сезоне. Но еще счастливее я буду, когда он станет лучшим бомбардиром по итогам этого сезона в РПЛ. Ему это по силам», — приводит «РБ Спорт» слова Саадати.

Сахархизан перешел в «Оренбург» из «Гол Гохара» в июле 2024 года. 21-летний иранец забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах за российскую команду.