Агент Сулейманова: «Допускаю, что Тимур входит в сферу интересов «Локомотива»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к футболисту.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что на совете директоров «Локомотива» будет рассмотрена возможность подписания 23-летнего форварда нижегородцев.

«Допускаю, что Тимур входит в шорт-лист «Локомотива». В нем может находиться любой нападающий. Но мне неизвестно, когда будет совет директоров «Локомотива» и что там будут обсуждать. Нас туда не приглашали», — сказал Шпинев «СЭ».

Сулейманов — воспитанник «Локомотива». В июле 2020 года «Пари НН» арендовал нападающего у железнодорожников, а в июне 2021 года выкупил его у москвичей.

В сезоне-2023/24 Сулейманов забил 3 гола в 10 матчах за нижегородцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 1 миллион евро.