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Сегодня, 13:43

Агент нападающего Раконьяца ожидает новостей от «Локомотива» по будущему игрока

Константин Белов
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего в этом сезоне на правах аренды в сербском клубе «ТСЦ Бачка Топола», в разговоре с «СЭ» высказался о будущем игрока.

«Я жду новостей от «Локомотива». В зависимости от их решения мы станем думать о будущем Раконьяца», — сказал Глушевич «СЭ».

Раконьянц в этом сезоне провел за сербский клуб 26 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро. Контракт «Локомотива» с 24-летним игроком рассчитан до лета 2026 года.

ФК Локомотив (Москва)
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