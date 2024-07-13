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Сегодня, 02:37

Агент нападающего «Родины» Тимошенко рассказал о переговорах с клубами РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

«Ведутся переговоры, да. Какова вероятность перехода? Не знаю, пока 50 на 50: либо получится, либо нет. У «Родины» есть время для того, чтобы заявить его. Времени достаточно. Если переговоры будут нести результат, тогда смысла заявлять уже не будет. Поэтому пока не заявили. Если они ведут переговоры, значит, какой-то сценарий есть, по котором они готовы его отпустить», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

Тимошенко выступает за «Родину» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Родина
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