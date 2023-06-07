Агент Джорджевича о будущем форварда в «Сочи»: «Лука — чемпион, заслуживающий лучшего»

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Мы будем продолжать вести переговоры с «Сочи». При этом к Джорджевичу есть интерес из Бельгии и США, а также от двух российских клубов. Мы ведем переговоры со всеми. Лука — чемпион, заслуживающий лучшего», — сказал Глушевич «СЭ».

В сезоне-2022/23 Джорджевич провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Соглашение 28-летнего черногорца с сочинцами рассчитано до конца июня 2023 года.