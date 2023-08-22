Агент нападающего «Сочи» Джорджевича рассказал, когда игрок вернется на поле

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападащего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока. Джорджевич получил травму в конце первого тайма матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (4:0).

«У Джорджевича небольшое растяжение. Он должен восстановиться в течение пятнадцати дней», — сказал Глушевич «СЭ».

В этом сезоне нападающий провел за «Сочи» 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

«Сочи» после пяти туров занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 6 очков.