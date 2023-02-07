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Сегодня, 11:35

Агент Джорджевича: «Луке был нужен этот гол, надеюсь, это только начало»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, поделился впечатлениями от первого гола игрока за команду.

В матче «Сочи» против «Ростова» (3:0) во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ 28-летний Джорджевич открыл счет своим голам.

«Луке был нужен этот гол. Гол плюс результативный пас в матче с «Ростовом» — отличный результат, именно этого и ждут от Джорджевича. Я надеюсь, что это только начало и во второй части сезона он покажет свой уровень», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В первой части сезона Джорджевич провел в составе «Сочи» 9 матчей и не отметился результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Лука Джорджевич
ФК Ростов
ФК Сочи
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