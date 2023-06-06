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Агент Джорджевича: «К Луке не относятся с уважением в «Сочи»

Константин Белов
Корреспондент
Лука Джорджевич.
Фото Global Look Press
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Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Сочи» сделал предложение, от которого мы отказались. К Луке не относятся с уважением в клубе. Я отказался от предложения по новому контракту. Условия по новому соглашению далеки от желаемых», — сказал Глушевич «СЭ».

В нынешнем сезоне 28-летний Джорджевич провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро. Соглашение игрока с сочинцами рассчитано до 30 июня 2023 года.

Лука Джорджевич
РПЛ
ФК Сочи
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