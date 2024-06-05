Агент нападающего «Спартака» Бальде пока не знает, где футболист продолжит карьеру

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Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что пока нет понимания, где футболист продолжит карьеру.
«Будущее Бальде? Пока новостей нет. Мы не знаем, где он окажется летом», — сказал агент «РБ Спорт».
29-летний сенегалец в сезоне-2023/24 выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол». В завершившемся сезоне Бальде провел 22 матча во всех турнирах и записал на свой счет 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бальде в 1,5 миллиона евро. Контракт футболиста со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года.