Агент нападающего «Спартака» Бальде пока не знает, где футболист продолжит карьеру

Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что пока нет понимания, где футболист продолжит карьеру.

«Будущее Бальде? Пока новостей нет. Мы не знаем, где он окажется летом», — сказал агент «РБ Спорт».

29-летний сенегалец в сезоне-2023/24 выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол». В завершившемся сезоне Бальде провел 22 матча во всех турнирах и записал на свой счет 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бальде в 1,5 миллиона евро. Контракт футболиста со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года.