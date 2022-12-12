Агент Бальде: «Кейта с нетерпением ждет зимних сборов и хочет помочь «Спартаку» завоевать трофеи»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что футболист хочет помочь красно-белым завоевать трофеи в текущем сезоне.

«Все это время Кейта усердно тренировался и держал себя в отличной форме. Он с нетерпением ждет начала зимних сборов и очень хочет помочь «Спартаку» завоевать трофеи. Безусловно, Бальде способен усилить команду во второй части сезона. Уверен, что он покажет себя с наилучшей стороны», — цитирует «РБ Спорт» Пасторелло.

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября форварда отстранили на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Дисквалификация действовала до 5 декабря 2022 года.