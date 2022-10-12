Агент Кухты: «Возвращение в «Локомотив»? Пока говорить об этом рано, у «Спарты» есть опция выкупа»

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Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Спарты» Яна Кухты, ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении чеха в «Локомотив» из аренды после ухода спортивного директора Томаса Цорна.
— Кухта выступает на правах аренды за «Спарту». Может ли уход Томаса Цорна сказаться на желании возвращаться в «Локомотив»?
— У «Спарты» есть опция выкупа трансфера. Ближе к ситуации мы будем смотреть, что будет происходить. Пока о чем-то конкретно говорить — слишком рано.
Форвард перешел в «Локомотив» в январе 2022 года, в июле он отправился в годичную аренду в «Спарту».
За чешский клуб 25-летний футболист провел 8 матчей, забив 3 гола и сделав 2 голевые передачи.
Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2026 года.
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