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Сегодня, 13:01

Агент нападающего «Торпедо» Косты заявил, что футболист не продолжит карьеру в России

Алина Савинова
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Футбольный агент Бранко Хучика ответил на вопрос о будущем нападающего «Торпедо» Марка Косты.

Ранее в пресс-службе московского клуба заявили, что «Торпедо» рассматривает варианты о продаже или аренде игрока.

«Возможно ли, что Марк продолжит карьеру в России? Нет, это невозможно. Коста уйдет в аренду этой зимой. Это все, что я могу сказать на данный момент», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Коста провел 4 матча в составе «Торпедо» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в 300 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-napadayushhego-torpedo-kosta-ne-prodolzhit-kar-eru-v-rossii-on-ujdet-v-arendu/
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