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Сегодня, 21:38

Агент: «Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта»

Агент Малкома рассказал о будущем футболиста «Зенита»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта. У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение», — сказал Фернандо Гарсия «СЭ».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком. Агент Малкома — о возможном переходе в «ПСЖ»: «Он доиграет сезон за «Зенит»

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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