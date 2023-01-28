Агент Малкома: «ПСЖ» действительно интересовался, официально предложения не было и не будет»

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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных переговорах с «ПСЖ» по переходу бразильца.
«ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет. Малком остается в «Зените», где он счастлив», — сказал Гарсия «СЭ».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.
В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.
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