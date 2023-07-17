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Сегодня, 13:19

Агент не исключил уход Сутормина из «Зенита» после подписания Марио Фернандеса

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболист Алексей Сутормин
Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Алексея Сутормина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, возможен ли уход футболиста из «Зенита» после подписания Марио Фернандеса.

«Как мы и говорили ранее, у Алексея контракт с «Зенитом». Он готовится к предстоящему сезону. Если что-то изменится, вы об этом узнаете», — сказал Клюев «СЭ».

Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России.

Алексей Сутормин
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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