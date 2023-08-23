Агент не исключил возвращения Гбамена в Россию

Футбольный агент Бернар Коллиньон не стал исключать возможного возвращения полузащитника Жана-Филиппа Гбамена в Россию.

«Зависит от клуба, посмотрим, что произойдет», — приводит слова Коллиньона «РБ Спорт».

Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен выступал в составе московского ЦСКА на правах аренды во второй половине сезона-2021/2022, однако в итоге армейцы решили не выкупать контракт футболиста. За московский клуб 27-летний ивуарийц провел 16 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.