Агент не уверен, что Клаудиньо проведет текущий сезон в «Зените», несмотря на остановку переговоров с «Фламенго»

Сегодня, 18:03
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил «СЭ» об остановке переговоров по трансферу футболиста в «Фламенго».
«Продолжаются ли переговоры с «Фламенго»? На данный момент они остановлены. Проведет ли игрок этот сезон в «Зените»? Сложно ответить. Не уверен», — сказал Гарсия «СЭ».
Ранее Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.
В текущем сезоне 26-летний бразилец провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом.