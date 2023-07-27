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Сегодня, 18:03

Агент не уверен, что Клаудиньо проведет текущий сезон в «Зените», несмотря на остановку переговоров с «Фламенго»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил «СЭ» об остановке переговоров по трансферу футболиста в «Фламенго».

«Продолжаются ли переговоры с «Фламенго»? На данный момент они остановлены. Проведет ли игрок этот сезон в «Зените»? Сложно ответить. Не уверен», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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