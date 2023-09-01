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1 сентября, 22:42

Агент Николсона — об уходе нападающего в «Клермон»: «Победители остаются сильными даже в моменты падений»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Ненад Портега в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход нападающего «Спартака» Шамара Николсона в «Клермон» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

«Спартак» — великий клуб, Шамар отлично провел первые полгода в команде. Завоеванный Кубок России не забудется. Это было для всех болельщиков «Спартака», самых больших болельщиков в России. К сожалению, прошлый сезон будет не очень хорошим воспоминанием, но Шамар — сильный человек и отличный игрок. Мы продолжаем идти вперед, как и всегда.

Футбол — это жизнь: бывают и взлеты, и падения. Победители остаются сильными даже в моменты падений. Мы идем дружно, Шамар всегда отдавал всего себя для клуба, а клуб давал все, что нужно, ему. Так что, может быть, когда-нибудь он снова наденет футболку «Спартака». Для него это всегда было и будет честью», — сказал Портега «СЭ».

26-летний ямаец выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел за красно-белых 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне нападающий ни разу не выходил на поле.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

 
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ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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