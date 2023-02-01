Агент Ненахова назвал бредом информацию о возможном уходе игрока из «Локомотива»

Сегодня, 16:45
Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из клуба.
По информации журналиста Ивана Карпова, в трансфере 24-летнего защитника было заинтересовано московское «Торпедо».
«Это бред. Не понимаю, откуда появляется такая информация. Максим на сборах с командой, он упорно готовится к возобновлению чемпионата. Более того, главный тренер «Локомотива» доволен тем, как Ненахов работает на сборах», — сказал Клюев «СЭ».
Контракт 24-летнего защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Ненахов сыграл 12 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования