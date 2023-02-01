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Сегодня, 16:45

Агент Ненахова назвал бредом информацию о возможном уходе игрока из «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, в трансфере 24-летнего защитника было заинтересовано московское «Торпедо».

«Это бред. Не понимаю, откуда появляется такая информация. Максим на сборах с командой, он упорно готовится к возобновлению чемпионата. Более того, главный тренер «Локомотива» доволен тем, как Ненахов работает на сборах», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт 24-летнего защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Ненахов сыграл 12 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2.07
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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