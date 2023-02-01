Агент Ненахова назвал бредом информацию о возможном уходе игрока из «Локомотива»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, в трансфере 24-летнего защитника было заинтересовано московское «Торпедо».

«Это бред. Не понимаю, откуда появляется такая информация. Максим на сборах с командой, он упорно готовится к возобновлению чемпионата. Более того, главный тренер «Локомотива» доволен тем, как Ненахов работает на сборах», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт 24-летнего защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Ненахов сыграл 12 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.