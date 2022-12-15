Агент Ненахова опроверг информацию о том, что «Локомотив» предложил его клиента другим клубам

Футбольный Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, опроверг информацию о том, что его клиент был предложен другим клубам РПЛ.

«Это неправда», — приводит слова Клюева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил клубам РПЛ восемь игроков для возможного обмена или продажи. В их число также входил Ненахов.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за «Локомотив» 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.