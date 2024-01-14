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Сегодня, 16:16

Агент Ненахова о продлении контракта с «Локомотивом»: «Мы очень рады, что Максим сможет продолжить выступать в большом клубе»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Максима Ненахова Александр Клюев прокомментировал «СЭ» новость о продлении контракта 25-летнего защитника с «Локомотивом» до лета 2028 года.

14 января пресс-служба московского клуба сообщила, что футболист подписал с клубом новое соглашение, которое будет действовать 4,5 года.

«Мы очень рады, что Максим сможет продолжить свое выступление в таком большом клубе, как «Локомотив». Мы благодарны главному тренеру, тренерскому штабу и всему руководству клуба за продолжение сотрудничества. Максим приложит, как и всегда, максимум усилий для достижений всех целей, которые руководство клуба ставит перед командой», — сказал Клюев «СЭ».

Ненахов перешел в «Локомотив» летом 2021 года. В этом сезоне он провел 22 матча и отдал 1 результативную передачу.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России-2023/24 идет на четвертом месте в турнирной таблице с 31 очком.

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