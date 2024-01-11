Агент Ненахова заявил, что футболист хочет остаться в «Локомотиве»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, рассказал о будущем своего клиента.

«Клуб контактировал с игроком по поводу нового контракта. Максим хочет остаться в команде на следующий сезон. Рассматриваются ли другие клубы для продолжения карьеры? Нет», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 25-летний Ненахов провел 18 матчей в РПЛ и не отметился результативным действиями. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.