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Сегодня, 13:27

Агент Нестора сообщил о возобновлении интереса «Зенита» к бразильцу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, Андре Кюри в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Зенита» к футболисту.

— Действительно ли «Зенит» снова обратился по поводу Нестора?

— Да.

Ранее издание Gols 24hrs сообщило, что хавбек «Сан-Паулу» Нестор может перейти в «Зенит». Бразильский клуб готов продать игрока этим летом, но, помимо российского клуба, на футболиста претендуют испанские «Бетис» и «Севилья».

В 2023 году Родриго Нестор провел в составе «Сан-Паулу» 54 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделав 8 голевых передач. В текущем сезоне на счету Нестора 7 игр, 1 гол и 1 результативная передача.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

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