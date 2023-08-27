Агент Нестора заявил, что игрок может перейти в «Зенит»

Агент Андре Кюри, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, не исключил возможность перехода своего клиента в «Зенит».

«Переход Нестора в «Зенит» может состояться», — цитирует Кюри «РБ Спорт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего бразильца в 7 миллионов евро. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне Нестор провел 42 матча за команду, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.