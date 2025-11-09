Агент Нгамале сделал заявление на фоне новостей вокруг футболиста

Агент полузащитника «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен в разговоре с «СЭ» отреагировал на последние новости вокруг футболиста.

«Вся эта медийная шумиха вокруг Муми сегодня связана с его личной жизнью, которую кто-то решил обнародовать в погоне за вниманием в соцсетях. Личная жизнь должна оставаться личной, и такое разоблачение лишь компрометирует того, кто это сделал, обнажая ее плохие намерения и, возможно, некоторые противозаконные действия», — сказал Горен «СЭ».

Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.