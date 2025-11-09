Агент Нгамале сделал заявление на фоне новостей вокруг футболиста

9 ноября, 23:05
Агент полузащитника «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен в разговоре с «СЭ» отреагировал на последние новости вокруг футболиста.
«Вся эта медийная шумиха вокруг Муми сегодня связана с его личной жизнью, которую кто-то решил обнародовать в погоне за вниманием в соцсетях. Личная жизнь должна оставаться личной, и такое разоблачение лишь компрометирует того, кто это сделал, обнажая ее плохие намерения и, возможно, некоторые противозаконные действия», — сказал Горен «СЭ».
Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.
garikdubkoff
Теперь она скажет Карпину чтобы его в состав не ставил .
10.11.2025
С детства за Уралмаш!
Личная жизнь должна оставаться личной, и это касается даже Микеле Антонова...
10.11.2025
Аратюнян
Нгамале пусть посоветуется с бывшей женой Мамаева
09.11.2025
Вячеслав Правдорубов
Тренеруется в ночных клубах, занимается в основном сексом с"левыми" дамами, наверно в Динамо таких много, поэтому результат клуба в РПЛ закономерен, а Карпин только дополнение к общей картине.
09.11.2025