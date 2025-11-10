Агент Нгамале — о ситуации с игроком: «Прослеживается попытка навредить Муми. Считаю, девушка нарушила несколько законов»

Агент полузащитника «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен в разговоре с «СЭ» заявил, что игроку бело-голубых пытаются навредить, распространяя сплетни вокруг него. «Как и в случае с любой частной историей, ставшей достоянием общественности, я понимаю, почему люди так заинтересованы в этом, но это чистые сплетни. Здесь явно прослеживается попытка навредить Муми. И все, кто читает эту историю, должны рассматривать её с этой точки зрения: обиженная сторона в отношениях, которая, как оказалось, очень активна в социальных сетях, решила обнародовать частные проблемы в отношениях со своей искаженной односторонней точки зрения. Я считаю, что она также нарушила несколько законов», — сказал Горен «СЭ». Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.

hant64 Что для конкретной семейной пары хорошо, а что плохо, решают только они вдвоём, бывают и в браке свободные отношения, но это скорее исключение из правил. А по устоявшимся традициям в людском сообществе, изменой всегда считалось, и до сих пор считается, измена мужу или жене. Сожители - не муж и жена. Если нет этого понимания, о чём говорить вообще? 12.11.2025

anze-kopitar Девушка когда встречается с парнем, может спать с другими, это не измена, понятно))) А когда парень на такой женится, тогда уже считается изменой и это плохо) 12.11.2025

hant64 Тебе сколько лет, вьюноша? Подрастёшь, тогда, может быть, сможешь узнать, что считается изменой, а что - нет. 12.11.2025

anze-kopitar То есть когда девушка встречается с парнем, живут вместе, она может спать с кем хочет, ведь он не муж, а значит не измена? Интересное мнение))) 12.11.2025

spartsmen всем ваще по хер. я даже и не слышал ничего, пока сэкас не заставил меня прочитать об этом. тьфу на них. 10.11.2025

Petr Bitkin Так вот отчего они так плохо играют :) ... по "ночникам" шатаются. А трэнир?... или как в пословице: "Игуменья - за чарку, сёстры - за ковши"?.. И это всё - ваш коммерческий футбол-какашка. Грустно, мальчики :( 10.11.2025

mackevich-petr@tut.by А КАК ЕЩЕ С ЭТОЙ ШЛЮХОЙ ТО ПОСТУПАТЬ, ... ТИПА ОНА ЕЩЕ ДУМАЛА ЧЕГО ДЕЛАТЬ... ПИПЕЦ, ОДНИ ШАОАВВЫ ОСТАЛИСЬ 10.11.2025

Dron56 Начались провакации , сплетни и травля игрока. Точка. 10.11.2025

Келофин Классика нашего времени : "Исповедь эскортницы, или Как меня обманул шоколадный заяц" 10.11.2025

Сергей Кузнецов А он белый и пушисты? 10.11.2025

Diman_madridista Что-то есть подозрения что эта "обиженная сторона... очень активная в соцсетях" изменяет ему не реже в точно таких же клубах :slight_smile: 10.11.2025

АндрейЕвгеньевич Жёлтая пресса в действии.. 10.11.2025