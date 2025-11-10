Видео
10 ноября, 11:55

Агент Нгамале — о ситуации с игроком: «Прослеживается попытка навредить Муми. Считаю, девушка нарушила несколько законов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент полузащитника «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен в разговоре с «СЭ» заявил, что игроку бело-голубых пытаются навредить, распространяя сплетни вокруг него.

«Как и в случае с любой частной историей, ставшей достоянием общественности, я понимаю, почему люди так заинтересованы в этом, но это чистые сплетни. Здесь явно прослеживается попытка навредить Муми. И все, кто читает эту историю, должны рассматривать её с этой точки зрения: обиженная сторона в отношениях, которая, как оказалось, очень активна в социальных сетях, решила обнародовать частные проблемы в отношениях со своей искаженной односторонней точки зрения. Я считаю, что она также нарушила несколько законов», — сказал Горен «СЭ».

Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.

13

  • hant64

    Что для конкретной семейной пары хорошо, а что плохо, решают только они вдвоём, бывают и в браке свободные отношения, но это скорее исключение из правил. А по устоявшимся традициям в людском сообществе, изменой всегда считалось, и до сих пор считается, измена мужу или жене. Сожители - не муж и жена. Если нет этого понимания, о чём говорить вообще?

    12.11.2025

  • anze-kopitar

    Девушка когда встречается с парнем, может спать с другими, это не измена, понятно))) А когда парень на такой женится, тогда уже считается изменой и это плохо)

    12.11.2025

  • hant64

    Тебе сколько лет, вьюноша? Подрастёшь, тогда, может быть, сможешь узнать, что считается изменой, а что - нет.

    12.11.2025

  • anze-kopitar

    То есть когда девушка встречается с парнем, живут вместе, она может спать с кем хочет, ведь он не муж, а значит не измена? Интересное мнение)))

    12.11.2025

  • spartsmen

    всем ваще по хер. я даже и не слышал ничего, пока сэкас не заставил меня прочитать об этом. тьфу на них.

    10.11.2025

  • Petr Bitkin

    Так вот отчего они так плохо играют :) ... по "ночникам" шатаются. А трэнир?... или как в пословице: "Игуменья - за чарку, сёстры - за ковши"?.. И это всё - ваш коммерческий футбол-какашка. Грустно, мальчики :(

    10.11.2025

  • mackevich-petr@tut.by

    А КАК ЕЩЕ С ЭТОЙ ШЛЮХОЙ ТО ПОСТУПАТЬ, ... ТИПА ОНА ЕЩЕ ДУМАЛА ЧЕГО ДЕЛАТЬ... ПИПЕЦ, ОДНИ ШАОАВВЫ ОСТАЛИСЬ

    10.11.2025

  • Dron56

    Начались провакации , сплетни и травля игрока. Точка.

    10.11.2025

  • Келофин

    Классика нашего времени : "Исповедь эскортницы, или Как меня обманул шоколадный заяц"

    10.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    А он белый и пушисты?

    10.11.2025

  • Diman_madridista

    Что-то есть подозрения что эта "обиженная сторона... очень активная в соцсетях" изменяет ему не реже в точно таких же клубах :slight_smile:

    10.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Жёлтая пресса в действии..

    10.11.2025

  • hant64

    Какая может быть измена женщине, не являющейся мужику женой? То, что мужик спит с нею чаще, чем с другими, не даёт ей права трактовать его походы на сторону как измена. Дура.

    10.11.2025

