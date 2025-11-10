10 ноября, 11:55
Агент полузащитника «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен в разговоре с «СЭ» заявил, что игроку бело-голубых пытаются навредить, распространяя сплетни вокруг него.
«Как и в случае с любой частной историей, ставшей достоянием общественности, я понимаю, почему люди так заинтересованы в этом, но это чистые сплетни. Здесь явно прослеживается попытка навредить Муми. И все, кто читает эту историю, должны рассматривать её с этой точки зрения: обиженная сторона в отношениях, которая, как оказалось, очень активна в социальных сетях, решила обнародовать частные проблемы в отношениях со своей искаженной односторонней точки зрения. Я считаю, что она также нарушила несколько законов», — сказал Горен «СЭ».
Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.
hant64
Что для конкретной семейной пары хорошо, а что плохо, решают только они вдвоём, бывают и в браке свободные отношения, но это скорее исключение из правил. А по устоявшимся традициям в людском сообществе, изменой всегда считалось, и до сих пор считается, измена мужу или жене. Сожители - не муж и жена. Если нет этого понимания, о чём говорить вообще?
12.11.2025
anze-kopitar
Девушка когда встречается с парнем, может спать с другими, это не измена, понятно))) А когда парень на такой женится, тогда уже считается изменой и это плохо)
12.11.2025
hant64
Тебе сколько лет, вьюноша? Подрастёшь, тогда, может быть, сможешь узнать, что считается изменой, а что - нет.
12.11.2025
anze-kopitar
То есть когда девушка встречается с парнем, живут вместе, она может спать с кем хочет, ведь он не муж, а значит не измена? Интересное мнение)))
12.11.2025
spartsmen
всем ваще по хер. я даже и не слышал ничего, пока сэкас не заставил меня прочитать об этом. тьфу на них.
10.11.2025
Petr Bitkin
Так вот отчего они так плохо играют :) ... по "ночникам" шатаются. А трэнир?... или как в пословице: "Игуменья - за чарку, сёстры - за ковши"?.. И это всё - ваш коммерческий футбол-какашка. Грустно, мальчики :(
10.11.2025
mackevich-petr@tut.by
А КАК ЕЩЕ С ЭТОЙ ШЛЮХОЙ ТО ПОСТУПАТЬ, ... ТИПА ОНА ЕЩЕ ДУМАЛА ЧЕГО ДЕЛАТЬ... ПИПЕЦ, ОДНИ ШАОАВВЫ ОСТАЛИСЬ
10.11.2025
Dron56
Начались провакации , сплетни и травля игрока. Точка.
10.11.2025
Келофин
Классика нашего времени : "Исповедь эскортницы, или Как меня обманул шоколадный заяц"
10.11.2025
Сергей Кузнецов
А он белый и пушисты?
10.11.2025
Diman_madridista
Что-то есть подозрения что эта "обиженная сторона... очень активная в соцсетях" изменяет ему не реже в точно таких же клубах :slight_smile:
10.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Жёлтая пресса в действии..
10.11.2025
hant64
Какая может быть измена женщине, не являющейся мужику женой? То, что мужик спит с нею чаще, чем с другими, не даёт ей права трактовать его походы на сторону как измена. Дура.
10.11.2025