Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:24

Агент Чернова: «Пока не знаю позицию «Спартака» насчет Чернова, но у футболиста есть желание остаться»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о желании своего клиента продлить контракт с красно-белыми.

«Перед Новым годом я общался с Олегом Малышевым, и мы пришли к тому, что после праздников встретимся и обсудим будущее Никиты. Плюс сейчас в «Спартаке» появился новый спортивный директор. Пока не знаю позицию «Спартака» насчет Чернова, но у футболиста есть желание остаться. В ближайшее время встретимся и все обсудим», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Чернов выступает за «Спартак» с февраля 2022 года, перейдя из «Крыльев Советов». В этом сезоне он сыграл в 7 матчах.

Действующий контракт 28-летнего игрока рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
1
Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
Биткоины бывшего следователя Тамбиева начали передавать государству
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
На загоревшемся от атаки БПЛА предприятии в Саратовской области развернули оперштаб
Сегодня
Вчера
Неделя