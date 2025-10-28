Видео
28 октября, 19:39

Агент Комличенко: «Конкуренция с Воробьевым идет на пользу обоим. Атака в «Локомотиве» одна из лучших»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание игрока в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.

«Николай естественно очень рад, что Валерий Георгиевич его вызвал. Это пока расширенный список, но надеемся, что он окажется и в окончательном. Николай сейчас находится в неплохой форме, и конкуренция с Димой Воробьевым идет на пользу им обоим. Так что на данный момент атакующая группа в «Локомотиве» одна из лучших, если не лучшая», — сказал Клюев «СЭ».

Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурга и с Чили 15 ноября в Сочи.

  • Dmitriy Nekrasov

    Дровосек - дельфин Комличенко не может быть конкурентом Воробьеву.

    29.10.2025

  • hovawart645

    В какой он "неплохой" форме????! Хоть один из трёх 100% нап должен забивать!!!! И самое главное - ну никакого огорчения на лице! Шлак...

    28.10.2025

    Николай Комличенко
    Сборная России по футболу
    ФК Локомотив (Москва)
