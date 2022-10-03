Агент Николича допустил возможное возвращение тренера в Россию

Сегодня, 15:18
Агент сербского специалиста Марко Николича Деян Йоксимович сообщил, что пока не поступит официальных предложений от российских клубов, тренер не будет думать о возвращении в Россию.
«Марко может решить, только если будет предложение. Просто так об этом не имеет смысла говорить. Но Марко точно вернется в Россию, он там еще не сделал всего, чего хотел бы. Но когда это произойдет, пока не знаем», — цитирует Йоксимовича «РБ Спорт».
Марко Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли бронзовые медали и стали обладателями Кубка России.