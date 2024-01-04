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Сегодня, 17:59

Агент Николича: «Ивич — хороший тренер и мужик, но думаю, что Марко еще сильнее»

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Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что бывший тренер «Локомотива» серб Марко Николич по своим качествам сильнее своего соотечественника Владимира Ивича, который возглавляет «Краснодар».

«Ивич — хороший тренер и очень хороший мужик, но думаю, что Марко еще сильнее», — цитирует «РБ Спорт» Йоксимовича.

В текущем сезоне после 12 туров «Шабаб Аль-Ахли» под руководством Николича занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ с отставанием в 6 очков от лидера.

«Краснодар» Ивича ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, «быки» на 2 очка опережают «Зенит».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владимир Ивич
Марко Николич
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