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Сегодня, 22:07

Агент Николича: «Не знаю об интересе «Динамо», но Марко должен решить все до 15 мая»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы тренера Марко Николича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Динамо» к сербскому специалисту.

«Не знаю ничего про интерес «Динамо», но Марко уже соскучился по футболу и должен решить все до 15 мая, грубо говоря. Посмотрим, что будет до конца этого месяца», — сказал Йоксимович «СЭ».

Ранее журналист Нобель Арустамян в эфире Коммент.Шоу рассказал об интересе «Динамо» к кандидатуре Марко Николича и Станислава Черчесова в качестве возможной замены Йокановичу.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Славиша Йоканович
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