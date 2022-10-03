Агент Николича рассказал, что тренер не планирует возвращаться в Россию

Агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович рассказал, что думает о возможном возвращении серба в Россию.

«У Марко все хорошо. Конечно, он следит за Российской премьер-лигой. Есть ли у него интерес вернуться в «Локомотив» или, например, возглавить московское «Динамо»? На данный момент у него нет планов возвращаться в ближайшее время», — цитирует агента Metaratings.ru.

Марко Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли бронзовые медали и стали обладателями Кубка России.