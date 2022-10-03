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Сегодня, 12:31

Агент Николича рассказал, что тренер не планирует возвращаться в Россию

Виктория Кравченко
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович рассказал, что думает о возможном возвращении серба в Россию.

«У Марко все хорошо. Конечно, он следит за Российской премьер-лигой. Есть ли у него интерес вернуться в «Локомотив» или, например, возглавить московское «Динамо»? На данный момент у него нет планов возвращаться в ближайшее время», — цитирует агента Metaratings.ru.

Марко Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли бронзовые медали и стали обладателями Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-u-nikolicha-net-planov-vozvrashchatsya-v-rossiyu-v-blizhayshee-vremya-1374655/
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
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