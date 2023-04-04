Агент Николича заявил, что «Динамо» никогда не делало предложений тренеру

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Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы тренера Марко Николича ответил «СЭ» на вопрос о контактах с «Динамо» насчет возможной работы в клубе.
«Делало ли когда-либо «Динамо» Николичу конкретное предложение? Нет, никогда не было конкретных разговоров», — сказал Йоксимович «СЭ».
Ранее журналист Нобель Арустамян в эфире Коммент.Шоу рассказал об интересе «Динамо» к кандидатурам Марко Николича и Станислава Черчесова в качестве возможной замены Славише Йокановичу.
С июня 2020 года по октябрь 2021 года Николич возглавлял «Локомотив». После ухода из московского клуба 43-летний серб является безработным.
В понедельник, 3 апреля Йоксимович заявил «СЭ», что Николич может вернуться к работе в середине мая.