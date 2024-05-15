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Сегодня, 16:05

Агент Николсона: «В ближайшее время будем разговаривать с руководством «Спартака». Возвращение реально»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Пока у нас не было общения со «Спартаком», но в ближайшее время планируем начать. У Шамара действующий контракт с клубом до лета 2026 года. Его возвращение в «Спартак» этим летом вполне реально», — сказал Протега «СЭ».

Николсон перешел в «Клермон» на правах аренды осенью 2023 года. За французский клуб он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Футбол
РПЛ
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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