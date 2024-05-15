Агент Николсона: «В ближайшее время будем разговаривать с руководством «Спартака». Возвращение реально»

Агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Пока у нас не было общения со «Спартаком», но в ближайшее время планируем начать. У Шамара действующий контракт с клубом до лета 2026 года. Его возвращение в «Спартак» этим летом вполне реально», — сказал Протега «СЭ».

Николсон перешел в «Клермон» на правах аренды осенью 2023 года. За французский клуб он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26.